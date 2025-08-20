Kisah Politikus Muda Alfian, dari Aktivis Jalanan hingga Duduk di Kursi Dewan

jpnn.com, JAKARTA - Sosok milenial Alfian Akbar Balyanan kini dikenal sebagai Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Di usia 29 tahun, dia mengemban amanah sebagai wakil rakyat, setelah melewati perjalanan panjang dari aktivis jalanan hingga politisi muda.

Dalam salah satu podcast, Alfian menceritakan kisahnya sejak menjadi aktivis kampus hingga terjun ke dunia politik.

Baca Juga: Puluhan Anggota DPRD Mimika Ancam Tak Mengibarkan Merah Putih saat Agustusan

Dia mengaku pernah menggelar demonstrasi ke DPR hanya dengan lima orang, pengalaman yang membentuk kesadaran bahwa perjuangan tidak cukup dilakukan di jalan, tetapi juga melalui jalur kebijakan.

“Pengalaman berdiskusi dan demonstrasi penting sebagai pembentukan karakter. Namun, hal itu harus dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni pengabdian di ruang-ruang yang bisa merumuskan kebijakan,” ujar Alfian.

Selain aktif di DPRD, Alfian juga mendirikan komunitas Kawan Juang, wadah bagi anak muda di Kabupaten Mimika untuk mengasah keterampilan serta memperkuat wawasan kebangsaan.

Melalui platform tersebut, dia berharap generasi muda berani menyampaikan ide dan terlibat dalam pembangunan daerah.

Perjalanan politik Alfian tidak selalu mulus. Saat pertama maju sebagai Caleg pada 2019, dia gagal terpilih. Namun, kegagalan itu justru menjadi pelajaran berharga.