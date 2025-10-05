Kisah Rangga & Cinta Bakal Guncang Panggung Synchronize Fest 2025
jpnn.com, JAKARTA - Kabar gembira untuk pata penggemar Film Rangga & Cinta dari semesta Ada Apa Dengan Cinta?.
Pasalnya, deretan musisi dan juga pemain film Rangga & Cinta tampil di Synchronize Fest 2025.
Produser Mira Lesmana dan sutradara Riri Riza lantas memberikan bocoran tentang pertunjukan bertajuk 'Musik Dari Rangga & Cinta'.
Mira Lesmana pun membeberkan alasan di balik keputusan memilih panggung Synchronize Fest 2025 untuk membangkitkan nostalgia kisah Rangga & Cinta.
"Ini adalah perayaan persahabatan," ujar Mira Lesmana dalam konferensi pers di Synchronize Fest 2025, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10).
Adapun kolaborasi tersebut bisa terjalin karena hubungan erat antara Miles Films dan para penggagas Synchronize Fest.
Kesuksesan drama musikal Petualangan Sherina beberapa tahun lalu juga menjadi pendorong utama.
Sementara itu, panggung Synchronize Fest 2025 menjadi debut El Putra Sarira yang berperan sebagai Rangga dalam Rangga & Cinta, untuk bernyanyi di atas panggung.
