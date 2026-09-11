menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » UMKM » Kisah Rusmiliani Bangkit Berkat Pelatihan Sandiaga Uno, Pendapatan Meningkat Pesat

Kisah Rusmiliani Bangkit Berkat Pelatihan Sandiaga Uno, Pendapatan Meningkat Pesat

Kisah Rusmiliani Bangkit Berkat Pelatihan Sandiaga Uno, Pendapatan Meningkat Pesat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Usahanya perah jatuh, Rusmiliani bisa bangkit lewat pelatihan Sandiaga Uno, pendapatan meningkat pesat. Foto dok. Rusmiliani

jpnn.com, JAKARTA - Pernah jatuh, Rusmiliani, pemilik Rayhana Mom & Baby Spa akhirnya bangkit lagi lewat pelatihan Sandiaga Uno.

Perjalanan Rusmiliani membangun Rayhana berawal dari keinginannya memanfaatkan peralatan salon milik orang tua yang sudah tidak terpakai.

Saat itu, ia melihat peluang layanan perawatan bayi yang masih jarang tersedia di Makassar.

Baca Juga:

Untuk membekali diri, Rusmiliani mempelajari treatment baby selama dua tahun di Martha Tilaar Jakarta.

Pada 2009, ia kemudian memberanikan diri membuka Rayhana Baby Spa.

Seiring berjalannya waktu, layanan Rayhana tidak hanya menyasar bayi, tetapi berkembang menjadi perawatan untuk ibu, anak hingga orang dewasa.

Baca Juga:

Perjalanan tersebut kemudian menghadapi ujian berat ketika pandemi Covid-19 melanda.

Rayhana terpaksa tutup. Setelah pindah ke Jakarta, Rusmiliani kembali membangun usahanya hampir dari nol.

Usahanya perah jatuh, Rusmiliani bisa bangkit lewat pelatihan Sandiaga Uno, pendapatan meningkat pesat

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI