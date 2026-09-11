Kisah Rusmiliani Bangkit Berkat Pelatihan Sandiaga Uno, Pendapatan Meningkat Pesat
jpnn.com, JAKARTA - Pernah jatuh, Rusmiliani, pemilik Rayhana Mom & Baby Spa akhirnya bangkit lagi lewat pelatihan Sandiaga Uno.
Perjalanan Rusmiliani membangun Rayhana berawal dari keinginannya memanfaatkan peralatan salon milik orang tua yang sudah tidak terpakai.
Saat itu, ia melihat peluang layanan perawatan bayi yang masih jarang tersedia di Makassar.
Untuk membekali diri, Rusmiliani mempelajari treatment baby selama dua tahun di Martha Tilaar Jakarta.
Pada 2009, ia kemudian memberanikan diri membuka Rayhana Baby Spa.
Seiring berjalannya waktu, layanan Rayhana tidak hanya menyasar bayi, tetapi berkembang menjadi perawatan untuk ibu, anak hingga orang dewasa.
Perjalanan tersebut kemudian menghadapi ujian berat ketika pandemi Covid-19 melanda.
Rayhana terpaksa tutup. Setelah pindah ke Jakarta, Rusmiliani kembali membangun usahanya hampir dari nol.
Usahanya perah jatuh, Rusmiliani bisa bangkit lewat pelatihan Sandiaga Uno, pendapatan meningkat pesat
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