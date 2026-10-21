Kisah Sukmawati Mengembangkan Toko SRC ACDC di Tegalrejo Berkat Pendampingan

jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemilik toko SRC ACDC di Tegalrejo Sukmawati membuktikan toko kelontong dapat terus tumbuh di tengah perubahan pola kinerja ritel berkat pendampingan dan kebersamaan dengan sesama pemilik toko lain.

Dia mengaku sempat memiliki pandangan terbatas mengenai operasional usaha ritel sebelum memutuskan untuk bergabung ke dalam Sampoerna Retail Community (SRC).

“Dulu saya mengira toko kelontong ya hanya berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Sukmawati dalam keterangan resmi, Rabu (21/10).

Sejak bergabung pada 2011, Sukmawati mendapatkan pembinaan untuk menata usaha, memahami kebutuhan pelanggan, hingga beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern.

“Bersama SRC, saya banyak mendapatkan arahan dan pembinaan untuk mengembangkan toko," tuturnya.

Manfaat tersebut kian lengkap saat Sukmawati aktif dalam paguyuban SRC sekitar delapan tahun lalu, wadah tempat para pemilik toko dari berbagai tahapan usaha saling berbagi pengalaman dan saling mendukung.

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“Kami bukan hanya belajar bagaimana mengembangkan toko, tetapi juga belajar untuk saling membantu dan saling menguatkan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) Romulus Sutanto menjelaskan bahwa perjalanan para anggota membuktikan krusialnya peran komunitas dalam menjaga pertumbuhan serta keberlanjutan UMKM.