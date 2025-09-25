Kisah Sukses AgenBRILink di Bengkulu Utara Jadi Andalan Mitra Koperasi & Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Salah satunya AgenBRILink LQQ di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara yang telah menjadi pusat transaksi keuangan warga sekaligus mitra bagi koperasi-koperasi di sekitarnya.

Meski baru dua tahun resmi beroperasi, sejak 16 Agustus 2023, AgenBRILink LQQ milik Ujang Mahmudi menunjukkan perkembangan yang pesat.

Berawal dari melayani masyarakat dengan sarana seadanya di sebuah container box, kini Ujang mampu membangun sebuah ruko yang lebih nyaman dan aman bagi nasabah.

“Alasan membuka usaha jadi AgenBRILink ya karena ingin mempermudah masyarakat di sini yang rata-rata pedagang pasar. Mereka itu kan butuh transaksi cepat, mudah, aman. Selain itu, untuk saya saat buka AgenBRILink, tentu ingin ada sumber pendapatan tambahan lainnya,” jelas Ujang.

Layanan transaksi yang disediakannya pun beragam, mulai dari setoran, tarik tunai, pembayaran tagihan rutin, hingga pencairan dana dengan nilai transaksi yang bisa mencapai ratusan juta rupiah per hari.

Tak heran, selain banyak individu datang ke tempatnya untuk bertransaksi, sejumlah koperasi juga kerap memanfaatkan layanan ini untuk melakukan setoran dan pembayaran tagihan bulanan rutin. Mereka bahkan turut mengarahkan anggotanya untuk melakukan pencairan maupun penarikan dana melalui AgenBRILink milik Ujang.

Alhasil, ramainya aktivitas dari masyarakat maupun koperasi itu pun membuat AgenBRILink LQQ nyaris tak pernah sepi setiap harinya. Namun, bagi Ujang, kondisi tersebut bukan beban, justru jadi peluang untuk memberi manfaat lebih luas bagi lingkungan sekitar.

Alih-alih kewalahan, ia pun memilih untuk memberdayakan empat pemuda setempat untuk bekerja sebagai kasir bergantian, dimana dua orang melayani nasabah pada shift pagi hingga siang hari, sementara dua lainnya bertugas pada sore hingga malam hari.