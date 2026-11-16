Kisruh FFI Memanas, Kemenkum Blokir Akses Administrasi Federasi Futsal Indonesia

jpnn.com - Polemik kepengurusan Federasi Futsal Indonesia (FFI) atau yang kini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) memasuki babak baru. Kementerian Hukum (Kemenkum) mengambil langkah tegas dengan memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik federasi tersebut.

Keputusan ini menunjukkan bahwa persoalan internal FFI belum menemukan titik terang. Pemblokiran dilakukan untuk mencegah perubahan data kepengurusan sebelum organisasi memiliki kepemimpinan definitif yang diakui sesuai mekanisme Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum Andi Taletting Langi mengungkapkan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas surat resmi PSSI tertanggal 13 November 2026.

"Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian," kata Andi.

Dia menegaskan Kemenkum kini menunggu PSSI menyelesaikan persoalan internal yang menjadi kewenangannya.

"Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal," jelasnya.

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Meski demikian, pemblokiran tersebut bukan berarti seluruh aktivitas futsal nasional ikut dihentikan. Kemenkum memastikan kebijakan itu hanya menyasar akses administrasi badan hukum, bukan kegiatan olahraga maupun penyelenggaraan kompetisi futsal di Indonesia.

"Yang diblokir ialah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI," tegas Andi.