Kissa Studio, Jenama Tas Lokal yang Mampu Tembus Pasar Mancanegara

jpnn.com, BANTEN - Jenama tas lokal, Kissa Studio menembus pasar internasional melalui pemanfaatan platform marketplace Shopee.

Founder Kissa Studio, Gaby memulai perjalanan bisnis ini pada 2024 seusai melihat dominasi barang impor di pasar e-commerce.

"Aku pengin nih buat brand yang local brand, yang bisa juga bersaing di kancah internasional," ujar Gaby di kantornya, Tangerang, Banten, baru-baru ini.

Nama Kissa sendiri terinspirasi dari kata bahasa Indonesia, yakni kisah, dengan harapan setiap tas bisa menjadi bagian dari cerita perempuan Indonesia.

Sejak awal berdiri, Gaby mengungkapkan Kissa Studio memilih fokus pada penjualan 100 persen secara online, karena dinilai lebih praktis, dan efisien.

Dia pun memutuskan menggunakan Shopee sebagai tempat menjual produk, karena dianggap mampu menjangkau pasar yang luas hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia.

Terkini, toko online-nya di platform tersebut sudah masuk dalam jajaran pencarian teratas untuk kategori tas kecil.

Berkat program Ekspor Shopee, produk tas buatan tangan penjahit lokal ini sekarang rutin dikirim ke pasar Singapura, Malaysia, dan Filipina.