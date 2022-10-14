Kitabisa Konfirmasi Distribusi Donasi dari Ahmad Sahroni
jpnn.com, JAKARTA - Platform penggalangan dana Kitabisa mengonfirmasi kesiapan mereka untuk menyalurkan donasi yang berasal dari gaji Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, kepada masyarakat yang membutuhkan. Konfirmasi ini disampaikan menyusul komitmen politisi Fraksi NasDem tersebut untuk menyumbangkan seluruh gajinya sebagai anggota DPR hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Co-Founder Kitabisa, Vikra Ijaz, mengatakan pihaknya telah dihubungi oleh tim Ahmad Sahroni terkait rencana penyaluran dana tersebut. Komunikasi awal ini dilakukan untuk membahas mekanisme agar proses donasi berjalan transparan.
"Ya, tim beliau (Ahmad Sahroni) sudah kontak. Rencana akan bikin halaman Kitabisa untuk transparansi penyaluran donasi beliau," kata Vikra saat dikonfirmasi, Selasa (10/3).
Menurut Vikra, nantinya akan dibuat halaman khusus di platform Kitabisa. Mekanisme penyaluran dana akan dilakukan secara terbuka, serupa dengan penggalangan dana lain yang ada di platform tersebut, sehingga publik dapat memantau aliran dan proses distribusinya.
"Akan berkoordinasi dengan tim beliau setiap kali mau penyaluran donasi. Semuanya akan ditampilkan transparan seperti halaman Kitabisa pada umumnya," jelasnya.
Meski demikian, Vikra belum dapat membeberkan secara rinci mengenai sektor atau pihak yang akan menjadi penerima manfaat dari donasi tersebut. Pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari tim Sahroni. "Belum diinformasikan detailnya. Yang pasti Kitabisa akan merekomendasikan penggalangan atau isu yang urgent dibantu," pungkas Vikra.
Komitmen untuk menyumbangkan gaji ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama. Ia menyatakan akan menyerahkan seluruh penghasilannya sebagai anggota DPR melalui Yayasan Kitabisa. Keputusan ini diambil setelah ia kembali aktif bertugas sejak Februari 2026.
"Gaji gua sebagai anggota DPR mau gua serahkan ke yayasan Kitabisa. Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya membantu mereka-mereka yang butuh," ujar Sahroni kepada wartawan.
Kitabisa siap distribusikan gaji DPR Ahmad Sahroni. Donasi akan disalurkan secara transparan kepada yang membutuhkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Geledah Kantor Ombudsman & Rumah Yeka Hendra, Kejagung Sita Dokumen Hingga Barang Elektronik
- Ketua Komisi XI DPR Harap Opsi Menaikkan BBM Bersubsidi Jadi Pilihan Paling Akhir
- Eks Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK di Kasus Kereta Api
- KPK OTT Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari di Bengkulu
- Lola Nelria Minta Masyarakat Hormati Penghentian Penyidikan Kasus Nabilah O'Brian
- KPK Panggil Ketum PP Japto terkait Dugaan Gratifikasi soal Tambang di Kukar