KJP Medical Center Depok Hadirkan One-Stop Health & Wellness

jpnn.com, DEPOK - Klinik KJP Medical Center terus memperkuat posisinya sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat dengan operasional penuh 24 jam.

Berdiri sejak Maret 2002 di Sukmajaya, Depok, klinik ini telah melayani ribuan pasien dari berbagai kalangan dengan pelayanan cepat dan ramah.

“Motivasi kami sejak awal adalah membantu masyarakat dalam menangani masalah kesehatan, memberi pelayanan terbaik, dan memastikan semua lapisan dapat menjangkau layanan kami,” ujar Puji Rahmawati S. AB, Manager Operasional Klinik KJP Medical Center.

Dia menekankan, kualitas layanan diukur dari waktu tunggu yang singkat, ketepatan obat, dan kesembuhan pasien. Klinik ini dilengkapi fasilitas 24 jam seperti Instalasi Gawat Darurat (IGD), dokter umum, serta instalasi farmasi.

Untuk meningkatkan kenyamanan, KJP menugaskan petugas khusus yang aktif membantu pasien selama proses pendaftaran dan pemeriksaan.

“Kami ingin pasien merasa dekat dengan petugas, seperti berbicara dengan teman sendiri,” kata Puji.

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan rawat jalan, KJP tengah menyiapkan Klinik Utama Rawat Jalan (KURJ) dengan fasilitas radiologi, fisioterapi, dan praktik dokter spesialis seperti penyakit dalam, kandungan, radiologi, dan K3.

“Dokter K3 dihadirkan untuk memperkuat layanan medical check-up bagi karyawan perusahaan,” jelas Puji.