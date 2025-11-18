KJRI Guagzhou Berhasil Negosiasi Pemulangan Reni Rahmawati, Korban TPPO dari Sukabumi

jpnn.com, SUKABUMI - Perempuan asal Sukabumi yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Reni Rahmawati sore ini kembali ke pangkuan keluarga setelah 6 bulan berada di Guangzho, Cina.

Di negeri Tirai Bambu itu, Reni menjadi istri dari seorang warga negara Tiongkok.

Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengatakan Reni baru tiba di Indonesia pada Selasa (18/11/2025). Ia dijemput oleh dua penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar.

"Teh Reni sekarang sekarang telah jadi orang bebas, dan kami kepolisian langsung menjemput ke sana. Dua orang anggota kami berangkat ke Guangzhou dan hari ini telah tiba di sini Alhamdulillah," kata Rudi di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Suasana haru menyelimuti saat Reni bertemu dengan kedua orang tuanya. Reni tak kuasa menahan air matanya dan berpelukan dengan ibunya.

Rudi menuturkan, Reni merupakan korban TPPO dengan modus ditawari pekerjaan dengan gaji Rp 15-30 juta perbulan oleh sekelompok pria. Namun, pada kenyataannya ia malah dijual dan dinikahi oleh pria di sana.

"Mereka telah memperdaya dan sebagainya, sehingga teh Reni terperdaya untuk tawaran sebuah pekerjaan Di China sana, dan akhirnya dinikahi di sana, Ya kalau Indonesia-nya ilegal," ungkapnya.

Pihak keluarga pun membuat laporan kepolisian terkait Reni yang dinyatakan hilang. Penyelidikan dilakukan dan diketahui jika Reni berada di Tiongkok.