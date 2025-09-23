menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » KKB Bakar Rumah dan Tembak Mati Warga di Asmat

KKB Bakar Rumah dan Tembak Mati Warga di Asmat

KKB Bakar Rumah dan Tembak Mati Warga di Asmat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rumah yang dibakar KKB setelah sebelumnya menembak warga hingga meninggal di Kampung Ulakin, Distrik Kolf Braza, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/9/2025). ANTARA/HO/Satgas Damai Cartenz

jpnn.com, JAYAPURA - KKB Kodap XVI Yahukimo pimpinan Elkius Kobak kembali melakukan aksi kejahatan bersenjata dengan menembak warga bernama Indra Guru Wardana di Distrik Kolf Braza, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/9).

Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengatakan setelah menembak warga, anggota KKB tersebut juga membakar rumah korban hingga rata dengan tanah.

"Untuk kronologi kejadian masih dalam pendataan karena akses menuju lokasi kejadian itu cukup sulit," kata Faizal di Jayapura, Selasa.

Baca Juga:

Menurut dia, tempat kejadian perkara (TKP) jaraknya cukup jauh dari Polsek Suator dan komunikasi juga terkendala komunikasi, sehingga pihaknya masih terus mengumpulkan data lengkap terkait peristiwa tersebut.

Faizal menjelaskan saat insiden itu terjadi diperkirakan anggota KKB berjumlah enam orang dan salah satunya membawa senjata panjang dengan teleskop.

"Satgas Damai Cartenz terus berupaya melakukan pengamanan dan penyelidikan lanjutan. Polri akan menindak tegas para pelaku yang melakukan kejahatan bersenjata aga rkeselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama," ujarnya. (antara/jpnn)

Baca Juga:

KKB pimpinan Elkius Kobak kembali melakukan aksi kejahatan dengan menembak dan bakar rumah warga.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI