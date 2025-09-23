KKB Bakar Rumah dan Tembak Mati Warga di Asmat
jpnn.com, JAYAPURA - KKB Kodap XVI Yahukimo pimpinan Elkius Kobak kembali melakukan aksi kejahatan bersenjata dengan menembak warga bernama Indra Guru Wardana di Distrik Kolf Braza, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/9).
Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengatakan setelah menembak warga, anggota KKB tersebut juga membakar rumah korban hingga rata dengan tanah.
"Untuk kronologi kejadian masih dalam pendataan karena akses menuju lokasi kejadian itu cukup sulit," kata Faizal di Jayapura, Selasa.
Menurut dia, tempat kejadian perkara (TKP) jaraknya cukup jauh dari Polsek Suator dan komunikasi juga terkendala komunikasi, sehingga pihaknya masih terus mengumpulkan data lengkap terkait peristiwa tersebut.
Faizal menjelaskan saat insiden itu terjadi diperkirakan anggota KKB berjumlah enam orang dan salah satunya membawa senjata panjang dengan teleskop.
"Satgas Damai Cartenz terus berupaya melakukan pengamanan dan penyelidikan lanjutan. Polri akan menindak tegas para pelaku yang melakukan kejahatan bersenjata aga rkeselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama," ujarnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
