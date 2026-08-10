KKB EK dan PN Diduga Pelaku Penembakan 2 Warga di Walesi

jpnn.com, JAYAPURA - Personel Polres Jayawijaya dan Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz (ODC) masih menyelidiki keterlibatan KKB kelompok EK dan PN dalam kasus penembakan di kawasan Festival Budaya Lembah Baliem di Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Kaops Damai Cartenz Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan penembakan itu menyebabkan dua warga sipil yang sedang mengantar makanan mengalami luka tembak.

"Personel gabungan masih menyelidiki keterlibatan anggota KKB kelompok EK-PN dalam kasus penembakan terjadi Sabtu (8/8) hingga menyebabkan dua orang terluka," kata Faizal, Senin.

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Faizal mengatakan sesaat setelah kejadian, personel gabungan langsung merespons dengan mengevakuasi para pengunjung termasuk wisatawan mancanegara ke Kantor Bupati Jayawijaya di Wamena.

Tim gabungan juga sudah melakukan olah TKP untuk mengumpulkan petunjuk yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Pemeriksaan meliputi lokasi kejadian, posisi kendaraan korban, kondisi kendaraan, serta sejumlah barang bukti yang ditemukan di sekitar TKP dan menemukan bekas tembakan serta serpihan proyektil pada kendaraan korban dengan nomor polisi PA 8418 Z.

"Di kendaraan tersebut ditemukan tiga titik atau bekas tembakan, yakni dua titik pada bagian pintu pengemudi dan satu titik pada bagian depan kendaraan atau kap mesin, delapan butir selongsong PIN kaliber 5,56 mm, satu lembar jaket, serta satu buah proyektil GLM," kata Irjen Pol Faizal.

Menurut dia, Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 terus mendukung proses penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Jayawijaya melalui pengembangan informasi, pengumpulan bahan keterangan, pemeriksaan barang bukti, serta koordinasi dengan jajaran terkait.