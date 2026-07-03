menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » KKB: Kami yang Menembak Pilot Pesawat AMA

KKB: Kami yang Menembak Pilot Pesawat AMA

KKB: Kami yang Menembak Pilot Pesawat AMA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Personel Koops TNI Habema saat mengevakuasi jenazah pilot berkebangsaan Amerika Serikat yang ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Balinggama, Kabupaten Yahukimo. ANTARA/HO/Dok Koops Habema

jpnn.com, JAKARTA - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau KKB mengeklaim menembak pilot berpaspor Amerika Serikat (AS) Nicholas F. Gosselin.

Nicholas menjadi pilot pesawat milik PT AMA Air yang dibakar di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis.

"Kami bertanggung jawab atas penembakan terhadap Nicholas F. Gosselin," kata Juru Bicara (Jubir) TPNPB-OPM Sebby Sambom melalui layanan pesan, Jumat (3/7).

Baca Juga:

TPNPB-OPM melalui Kodap XVI Yahukimo dari Kompi Bakusip juga mengeklaim sebagai pihak yang menyerang pesawat perintis milik PT AMA Air.

"Pembakaran satu unit pesawat milik maskapai penerbangan Indonesia milik PT AMA di Kampung Balinggama,” kata Sebby.

Menurutnya, penembakan pilot pesawat dilakukan atas perintah Elkius Kobak yang memimpin TPNPB-OPM di Yahukimo.

Baca Juga:

Dia mengatakan perintah penembakan muncul karena ultimatum larangan terbang pesawat sipil di Papua telah dilanggar. 

"Pesawat-pesawat sipil selalu melakukan pendoropan pasukan dan logistik militer Indonesia di pedalaman Papua untuk melakukan operasi militer yang telah menewaskan banyak warga sipil Orang Asli Papua,” imbuhnya.

TPNPB-OPM atau KKB menembak pilot PT AMA Air Nicholas F. Gosselin karena ultimatum larangan terbang telah dilanggar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI