KKB Kembali Bakar Gedung Sekolah di Kiwirok

jpnn.com, JAYAPURA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XV Ngalum Kupel kembali membakar gedung sekolah di Desa Sopamikma, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan pembakaran bangunan gedung SMP Kiwirok tersebut terjadi pada Senin pagi (13/10).

"Sebelumnya Selasa (7/10) KKB juga membakar bangunan yang ada di SMP Kiwirok yang kini sudah tidak lagi digunakan sebagai tempat belajar mengajar," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani, di Jayapura, Senin.

Baca Juga: Ibu Guru Tewas Dianiaya KKB

Menurut dia, bangunan SMP Negeri Kiwirok sudah tidak digunakan sejak 2021.

"Akibatnya para pelajar saat ini bersekolah di SMP Oksibil, yang berada di ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang, "kata Brigjen Pol Faizal.

Menurut dia, saat anggota ke TKP sempat terjadi kontak senjata api sehingga menyebabkan anggota KKB kabur ke arah Kampung Kotobib.

Setelah memastikan aman, tim gabungan TNI-Polri menyambangi pengungsi yang ada di Balai Desa Polobakon untuk memberikan keamanan.

"TNI-Polri akan terus melakukan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum terhadap kelompok yang mengancam keamanan masyarakat dan memperketat jalur keluar masuk distrik untuk mencegah aksi lanjutan," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Faizal Rahmadani.(antara/jpnn)