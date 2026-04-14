menu
JPNN.comJPNN.com
KKB Lekagak Talenggen Bakar Rumah Warga, TNI Buru Pelaku

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tangkapan layar pemantauan pesawat nirawak (drone) Satgas Habema TNI terhadap rumah warga yang diduga dibakar OPM di Kabupaten Puncak, Senin (13/4/2026). ANTARA/HO-Penerangan Satgas Habema

jpnn.com, NABIRE - Prajurit TNI memburu para pelaku pembakaran rumah warga di Kampung Muara, Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf Wirya Arthadiguna mengatakan peristiwa tersebut diduga dilakukan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap III/Puncak atau KKB yang dipimpin Lekagak Talenggen.

“Tim patroli langsung bergerak cepat ke lokasi setelah menerima laporan warga untuk mengamankan situasi,” katanya saat dihubungi dari Nabire, Senin.

Baca Juga:

Dia menjelaskan aksi pembakaran yang terjadi pada Senin pagi itu memicu kepanikan warga sehingga sebagian masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Tim patroli Koops TNI Habema kemudian melakukan penyisiran di sekitar kampung dan area muara guna memastikan keberadaan pelaku serta mencegah potensi gangguan lanjutan.

Berdasarkan pantauan pesawat nirawak (drone), lanjut dia, terdeteksi sejumlah orang tidak dikenal membawa senjata api di sekitar lokasi kejadian, sehingga aparat masih terus melakukan pengejaran.

Baca Juga:

“TNI akan meningkatkan patroli keamanan guna mencegah aksi serupa dan memastikan keselamatan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Selain pengamanan, personel Satgas juga membantu warga terdampak serta melakukan pendataan terhadap kerusakan akibat pembakaran.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

