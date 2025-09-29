menu
KKB Membakar Gedung Puskesmas dan Rumdis Kesehatan, Terjadi Kontak Tembak

KKB Membakar Gedung Puskesmas dan Rumdis Kesehatan, Terjadi Kontak Tembak

KKB Membakar Gedung Puskesmas dan Rumdis Kesehatan, Terjadi Kontak Tembak
Nampak aparat keamanan ketika bersembunyi di semak belukar ketika berhadapan dengan dengan kelompok kriminal bersenjata di Kiwirok, Pegunungan Bintang. Foto: Satgas Damai Cartenz.

jpnn.com - PEGUNUNGAN BINTANG - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) membakar bangunan Puskesmas dan rumah dinas Kesehatan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, pada Senin (29/9) pagi.

Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka dalam peristiwa tersebut.

"Tidak ada korban," ucap Faizal.

Faizal menjelaskan, aparat keamanan yang mendatangi lokasi kejadian sempat mendapat serangan dari KKB.

"Sempat terjadi kontak tembak, yang mana KKB kemudian melarikan diri," ujar Faizal.

Faizal menyebutkan ada 8 orang KKB bersenjata lengkap yang melakukan aksi pembakaran dan penembakan terhadap aparat.

"Mereka ini (KKB, red) adalah kelompok Kodap XV Ngalum Kupel," jelasnya.

Situasi Distrik Kiwirok saat ini, kata Faizal, berstatus siaga 1.

Gedung Puskesmas dan rumah dinas kesehatan di Kiwirok, Pegunungan Bintang, dibakar KKB pimpinan Ngalum Kupel.

