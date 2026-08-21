KKB Sandera 9 Perempuan, Letkol Jozanda: Tidak Manusiawi

jpnn.com, TIMIKA - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyandera sembilan orang perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Komandan Kodim 1710/Mimika Letnan Kolonel Infanteri Jozanda mengatakan ulah yang dilakukan KKB tindakan tidak manusiawi.

"Membawa anak-anak perempuan dengan paksa bahkan menembak orang tuanya saat orang tua itu menghalangi agar anaknya tidak dibawa paksa. Ini adalah perbuatan yang sangat tidak manusiawi," ujarnya di Timika, Kamis.

Dia mengatakan saat ini upaya pengejaran terhadap kelompok bersenjata tersebut sedang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri di lapangan.

"Semoga prajurit TNI dan Polri yang bertugas di sana diberikan kemudahan, keselamatan dalam melaksanakan tugas tugas ini," ujarnya.

Aparat TNI juga akan selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengiriman bantuan makanan kepada masyarakat di Distrik Jila yang saat mengalami kekurangan bahan makan.

"Besok kami akan mendukung helikopter untuk mendropkan makanan karena masyarakat di sana trauma dan tidak berkebun pasca kejadian itu sehingga bahan makanan juga berkurang," ujarnya.

Aparat TNI dan Polri juga bersama dengan pemerintah agar terus memberikan perhatian kepada warga di wilayah itu.