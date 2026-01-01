menu
KKB Serang Prajurit TNI, Rampas Dua Senjata Api

Jenazah Sertu Arifin Cepa, anggota Koramil 1710-04/Tembagapura,korban penembakan KKB di Mile 50 Tembagapura, dimakamkan di Timika, Kamis (11/2). (ANTARA/HO-Pendam XVII Cenderawasih)

jpnn.com, JAYAPURA - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang prajurit TNI di Mille 50, Distrik Tembagapura.

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Tri Purwanto menyebutkan KKB merampas dua pucuk senjata api milik Kodim 1710/Mimika.

"Dua pucuk senjata api organik TNI-AD yang dibawa kedua prajurit, diambil KKB," kata Kapendam XVII Cendrawasih, Kamis.

Dia menyebutkan salah satu senpi itu adalah senjata aras panjang beserta amunisi.

"Saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengevaluasi kejadian tersebut. Kodam XVII/Cenderawasih tetap berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di Tanah Papua, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dan objek vital nasional," katanya.

Letkol Tri menyebutkan jenazah Sertu Arifin Cepa, anggota Koramil 1710-04/Tembagapura, Kamis (12/2), sudah dimakamkan di Timika, ibukota Kabupaten Mimika.

Rekan Arifin, Serka Hendrikus dan Herman Rustaman, karyawan kontraktor KPI PT Freeport Indonesia masih dirawat di rumah sakit.

"Ketiganya menjadi korban penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata yang mengklaim sebagai bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM)," kata Kapendam. (antara/jpnn)

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang prajurit TNI di Mille 50, Distrik Tembagapura.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

