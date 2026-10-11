KKDFest 2026: Kesempatan Emas Bagi Anak Muda Bertalenta di Panggung Industri Musik Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki dunia industri musik profesional bukanlah perjalanan yang mudah bagi para talenta muda.

Sering kali, bakat emas yang terpendam di berbagai sudut ibu kota dan daerah lainnya harus memudar karena ketiadaan akses, relasi, dan panggung yang tepat.

Menjawab keresahan tersebut, Kede Kuphi Deli (KKD) secara resmi menghadirkan KKDFest 2026, sebuah oase sekaligus jembatan emas bagi para penyanyi non-profesional untuk menembus industri musik tanah air.

Lebih dari sekadar ajang unjuk gigi, KKDFest 2026 dikemas sebagai sebuah entertainment event raksasa yang mempertemukan talenta, komunitas, industri kreatif, ekosistem brand, hingga masyarakat luas.

Berlokasi di pusat tongkrongan strategis Kede Kuphi Deli, Jalan Raya Kalimalang Nomor 36, Duren Sawit, Jakarta Timur, festival ini siap menjadi saksi lahirnya bintang baru Indonesia.

Bukan Sekadar Lomba, Ini Adalah Ekosistem Industri Kreatif

Panitia Pengarah Program (Steering Committee) KKDFest 2026 Mory Lamhot Simanjuntak menegaskan ajang ini dirancang secara komprehensif.

"KKDFest ini ibaratnya ajang pencarian bakat untuk talenta-talenta muda berkompetisi di minat vokal, di mana sudah terbentuk seperti ekosistem,” ujar Mory sapaan akrab alumnus Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta ini.