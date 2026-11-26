jpnn.com, JAKARTA - Divisi Propam Polri melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dijadwalkan menggelar sidang etik profesi kepolisian terhadap Jenderal LSP pada Kamis (26/11). Sidang akan berlangsung pukul 09.00 WIB di Lantai 2 Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan susunan anggota KKEP yang menyidangkan LSP terdiri atas lima personel. Komjen Pol. Hendro Pandowo bertindak sebagai ketua komisi sekaligus anggota, sementara Komjen Pol. Rudi Darmoko sebagai wakil ketua merangkap anggota.

Tiga anggota komisi lainnya adalah Komjen Pol. Dadang Hartanto, Komjen Pol. Dedi Kusuma Bakti, dan Komjen Pol. Dwiyono. Trunoyudo menegaskan Polri akan menjunjung tinggi prinsip equality before the law, yaitu setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

"Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal, dan seluruh proses penegakan kode etik dilaksanakan secara profesional, prosedural, dan proporsional, tentu dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri membongkar kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan tersebut. Pada kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, Polri menetapkan empat tersangka yang merupakan perwira tinggi (pati) Polri, yaitu LSP, ASN, EH, dan SU.

Sementara itu, dalam kasus dugaan makar, Polri menetapkan enam tersangka yang merupakan personel Polri, yaitu LSP, ASN, SU, EH, TK, dan II. Sidang etik ini menjadi bagian dari proses penegakan aturan internal Polri terhadap anggota yang diduga melanggar kode etik profesi. (antara/jpnn)