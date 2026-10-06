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KKP dan AZEI Teken Kesepakatan untuk pengelolaan Kelautan dan Perikanan Rendah Emisi

KKP dan AZEI Teken Kesepakatan untuk pengelolaan Kelautan dan Perikanan Rendah Emisi
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Penandatanganan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP bersama dengan Asosiasi Zero Emisi Indonesia (AZEI) terkait pengelolaan karbon rendah emisi di sektor kelautan dan perikanan. Foto: dokumentasi KKP

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menandatangani kesepakatan bersama dengan Asosiasi Zero Emisi Indonesia (AZEI) terkait pengelolaan karbon rendah emisi di sektor kelautan dan perikanan.

Kesepakatan itu menjadi landasan institusional bagi kedua pihak untuk mengembangkan program pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut yang produktif, inklusif, inovatif, rendah emisi, dan berkelanjutan.

Ketua Umum AZEI Prof. Syamsul Maarif, mengatakan bahwa kesepakatan ini bukan tujuan akhir, melainkan awal kerja konkret.

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"Pengelolaan kelautan yang rendah emisi harus dilakukan secara inklusif dan sistematis dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya," ujar Syamsul.

Menurut dia, laut dan pesisir merupakan jantung perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, transisi rendah emisi tidak cukup hanya menghadirkan teknologi, namun harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi lapangan, dan dampak yang terukur.

Senada, Executive Chairman dan Co-Founder AZEI Tanjung Sentosa menilai nilai sesungguhnya dari kerja sama ini akan ditentukan setelah penandatanganan.

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"Tantangannya bukan hanya bagaimana kita menurunkan emisi tetapi bagaimana kita melakukannya dengan cara yang memperkuat ekonomi, memberi manfaat kepada masyarakat dan tetap menjaga lingkungan laut kita," kata Tanjung.

Dia menuturkan persoalan terbesar transisi energi sering kali berada di antara gagasan dan pelaksanaan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan AZEI terkait pengelolaan karbon rendah emisi.

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