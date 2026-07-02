KKP Perkuat Kolaborasi untuk Percepat Program Ketahanan Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema Akselerasi PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Mendukung Swasembada Pangan di Jakarta, Kamis (3/7).

Menurut Trenggono, kolaborasi menjadi kunci agar program prioritas KKP dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

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"Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Trenggono.

Dia menjelaskan, KKP tengah menjalankan enam program prioritas, yakni Kampung Nelayan Merah Putih, Budi Daya Ikan Darat Tematik, Swasembada Garam Nasional, Revitalisasi Tambak Pantura Jawa, Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu, serta Modernisasi Kapal Perikanan.

Keenam program tersebut ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan, memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.

Trenggono mengatakan pelaksanaan program dilakukan dengan pendekatan bottom-up melalui pelibatan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

"Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.