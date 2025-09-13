KKP Tegaskan Tanggul Beton di Cilincing Bukan Giant Sea Wall: Ini Proyek Reklamasi KCN

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) angkat bicara terkait tanggul beton di Laut Cilincing, Jakarta Utara, yang viral di media sosial.

Direktur Pengendalian Penataan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Fajar Kurniawan mengatakan KKP memastikan tanggul beton tersebut bukan bagian proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall).

"Itu proyek reklamasi milik PT Karya Citra Nusantara (KCN) untuk pelabuhan umum. Ini konteksnya bukan tanggul laut Giant Sea Wall, tetapi tanggul lautnya KCN," kata Fajar dalam klarifikasi Pemerintah Pusat dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) sehubungan dengan tanggul beton di perairan Cilincing, Marunda dan dampak ke para nelayan di Jakarta Utara, Jumat.

Pembangunan tanggul beton di kawasan Cilincing, Jakarta Utara itu, sempat ramai diperbincangkan di media sosial lantaran disebut sebagai tanggul laut.

KKP telah menerbitkan secara resmi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) bagi PT KCN dengan peruntukkan pembangunan pelabuhan umum di Cilincing, Jakarta Utara pada 2023.

Oleh karena itu, Fajar menekankan pentingnya sosialisasi rencana kegiatan PT KCN kepada masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun penolakan di kemudian hari.

Menurut Fajar, meski ada maksud baik, namun belum tentu dapat diterima dengan baik jika tidak disertai komunikasi terbuka kepada pihak yang terdampak langsung.

"Yang terkait dengan sosialisasi ini, nanti Pak Widodo yang menjawab apakah sudah dilakukan atau tidak. Tapi kalau belum, mungkin saya dorong. Karena maksud baik belum tentu diterima baik oleh banyak pihak," ucapnya.