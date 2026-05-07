KKV Langsung Viral Sejak Pembukaan, Retail Lifestyle Baru yang Ramai Dikunjungi

jpnn.com, JAKARTA - Brand retail lifestyle KKV resmi memasuki pasar Indonesia dan menarik perhatian publik melalui strategi pembukaan beberapa toko di sejumlah kota sekaligus.

Pada 30 April, KKV membuka beberapa toko secara serentak di Jakarta, Surabaya, Bali, Garut, dan Bekasi. Sejak hari pertama pembukaan, toko-toko KKV langsung dipadati pengunjung.

Antusiasme tersebut makin terlihat pada kegiatan grand opening offline yang digelar pada 1 Mei, ketika banyak konsumen muda datang untuk berfoto, mencoba pengalaman berbelanja, serta melakukan pembelian di toko.

Menurut pihak KKV, kehadiran brand ini di Indonesia bukan sekadar uji coba melalui satu toko, melainkan bagian dari strategi pengembangan pasar yang lebih menyeluruh.

Pada tahap awal, KKV memilih beberapa kota utama dengan karakter konsumsi yang berbeda. Jakarta merepresentasikan daya beli dan pusat konsumsi ibu kota, Surabaya menjadi pintu masuk penting untuk menjangkau pasar Jawa Timur, sementara Bali memiliki kekuatan sebagai destinasi wisata internasional dengan karakter konsumsi yang dinamis.

Melalui langkah ini, KKV membangun jangkauan pasar yang lebih luas sejak fase awal kehadirannya di Indonesia.

Pada 30 April saja, KKV telah membuka enam toko secara serentak. Pada bulan Mei, brand ini juga dijadwalkan melanjutkan ekspansi dengan pembukaan beberapa toko tambahan, sebagai bagian dari komitmen untuk memperluas kehadirannya di pasar ritel Indonesia.

Dari sisi positioning, KKV mengusung konsep “100 Lifestyles” dan menghadirkan diri sebagai toko koleksi lifestyle yang menawarkan berbagai produk menarik, mulai dari beauty, snack, pop toy, hingga produk gaya hidup.