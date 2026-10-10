Klaim Akhiri 8 Perang, Trump Mengambek Gegara Tak Dapat Nobel Perdamaian

jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan kekesalannya karena Nobel Perdamaian tahun ini diberikan bukan kepada dirinya, tapi kepada "orang liberal yang bekerja untuk PBB".

Ia berkata "tak pernah mendengar sosok tersebut", merujuk kepada hakim Afrika Selatan Navi Pillay, mantan ketua komisi penyidikan PBB yang menyimpulkan Israel melakukan genosida di Jalur Gaza, yang menjadi peraih Nobel Perdamaian 2026.

"Hari ini, mereka memberikan Hadiah Nobel Perdamaian kepada orang yang saya, maupun orang lain, tak pernah dengar sebelumnya. Dia tokoh misterius," kata Trump saat berkampanye untuk Partai Republik di Syracuse, New York, menjelang pemilu 3 November.

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"Tetapi, selamat buat dia, deh," kata Trump menambahkan.

Ia kembali mengeklaim telah "menghentikan delapan perang", salah satunya perang antara India dan Pakistan.

"Untuk satu dari delapan perang itu saja, harusnya pantas diganjar Hadiah Nobel. Saya hentikan delapan perang. Belum ada presiden yang bisa seperti ini sebelum saya," ujar Presiden AS itu.

Trump lantas menyampaikan kritik kerasnya kepada Komite Nobel serta Norwegia, negara asal Hadiah Nobel.

"Amerika Serikat, yang diwakili saya sebagai presidennya, seharusnya menerima Hadiah Nobel Perdamaian, tetapi saya tidak mendapatkannya. Ini adalah noda yang tak dapat terhapuskan bagi Norwegia," kata dia.