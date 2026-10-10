menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Internasional » Amerika » Klaim Akhiri 8 Perang, Trump Mengambek Gegara Tak Dapat Nobel Perdamaian

Klaim Akhiri 8 Perang, Trump Mengambek Gegara Tak Dapat Nobel Perdamaian

Klaim Akhiri 8 Perang, Trump Mengambek Gegara Tak Dapat Nobel Perdamaian
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Foto: Reuters/Carlos Barria

jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan kekesalannya karena Nobel Perdamaian tahun ini diberikan bukan kepada dirinya, tapi kepada "orang liberal yang bekerja untuk PBB".

Ia berkata "tak pernah mendengar sosok tersebut", merujuk kepada hakim Afrika Selatan Navi Pillay, mantan ketua komisi penyidikan PBB yang menyimpulkan Israel melakukan genosida di Jalur Gaza, yang menjadi peraih Nobel Perdamaian 2026.

"Hari ini, mereka memberikan Hadiah Nobel Perdamaian kepada orang yang saya, maupun orang lain, tak pernah dengar sebelumnya. Dia tokoh misterius," kata Trump saat berkampanye untuk Partai Republik di Syracuse, New York, menjelang pemilu 3 November.

Baca Juga:

"Tetapi, selamat buat dia, deh," kata Trump menambahkan.

Ia kembali mengeklaim telah "menghentikan delapan perang", salah satunya perang antara India dan Pakistan.

"Untuk satu dari delapan perang itu saja, harusnya pantas diganjar Hadiah Nobel. Saya hentikan delapan perang. Belum ada presiden yang bisa seperti ini sebelum saya," ujar Presiden AS itu.

Baca Juga:

Trump lantas menyampaikan kritik kerasnya kepada Komite Nobel serta Norwegia, negara asal Hadiah Nobel.

"Amerika Serikat, yang diwakili saya sebagai presidennya, seharusnya menerima Hadiah Nobel Perdamaian, tetapi saya tidak mendapatkannya. Ini adalah noda yang tak dapat terhapuskan bagi Norwegia," kata dia.

Trump sudah berulang kali menegaskan dirinya merupakan tokoh yang paling pantas mendapat Nobel Perdamaian

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI