Klaim Asuransi Jadi Harapan Baru Usaha Mikro Korban Erupsi Semeru

jpnn.com, JEMBER - BRI Insurance (BRINS) kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap pelaku usaha mikro yang terdampak bencana alam.

Pada 23 Desember 2025, BRI Insurance menyerahkan pembayaran klaim Asuransi Ultra Mikro KTU senilai total Rp253,8 juta kepada nasabah di wilayah Jember dan sekitarnya yang terdampak erupsi Gunung Semeru.

Pembayaran klaim tersebut diberikan kepada 188 nasabah ultra mikro yang mengalami kerusakan tempat usaha akibat erupsi.

Penyerahan klaim dilakukan secara simbolis di Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, sebagai bentuk kehadiran langsung perusahaan dalam mendukung pemulihan usaha masyarakat terdampak bencana.

Kolaborasi antara BRI Insurance dan PNM ini menegaskan pentingnya perlindungan asuransi bagi nasabah ultra mikro, khususnya peserta program Mekaar, yang rentan terhadap risiko bencana alam.

Pimpinan Cabang MRO Jember BRI Insurance, Adit Sulistiyo menyampaikan bahwa pembayaran klaim ini merupakan wujud komitmen BRI Insurance dalam memberikan perlindungan dan kepastian bagi nasabah.

“Kami ingin memastikan bahwa pada saat menghadapi risiko dan kesulitan, nasabah tidak merasa sendirian. Asuransi hadir untuk membantu mereka bangkit kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, dalam keterangan terpisah menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang dialami para nasabah. Ia berharap pembayaran klaim tersebut dapat meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan usaha.