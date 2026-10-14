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Klaim Don Ritto soal Emas 74 Kg di Rumah Mertua Eks Jampidsus Febrie, Hmmm

Klaim Don Ritto soal Emas 74 Kg di Rumah Mertua Eks Jampidsus Febrie, Hmmm
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Terdakwa kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Don Ritto (kanan) dan Nurman Herin (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Sidang tersebut beragendakan penyampaian nota perlawanan dari kedua terdakwa. ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/wsj.

jpnn.com - Managing partner kantor hukum Don Ritto & Rekan, Don Ritto alias Idon, mengeklaim bahwa emas seberat 74 kilogram dan uang asing yang didakwakan dalam kasus TPPU yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah dan dirinya, dia kelola untuk kegiatan sosial.

Don Ritto dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026), juga menyatakan emas dan uang itu bukan milik Febrie.

Klaim Don Ritto soal Emas 74 Kg di Rumah Mertua Eks Jampidsus Febrie, HmmmTerdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/10). Foto: Ricardo/JPNN

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Menurut Riitto, dia telah mengelola aset itu secara sah sejak 2002 hingga 2025, yang bersumber dari donasi bertahap di dalam negeri, di antaranya dari Effendi Sitepu sebesar Rp40 miliar dan dari luar negeri senilai kurang lebih 26 juta dolar Amerika Serikat dalam bentuk emas dan valuta asing dari Sonosanasya Jaswan, Muhammad Hasan Jahan, dan Agustina Bour.

"Ini dipergunakan untuk mendukung misi dakwah dan membangun pesantren di kawasan Indonesia Timur," kata Idon.

Dia bahkan menyebut pilot project-nya sudah berjalan berupa membiayai sekitar 500 santri dan renovasi sarana prasarana di beberapa pondok pesantren di daerah Banten mulai tahun 2022.

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Idon berpendapat jaksa penuntut umum (JPU) secara serta-merta mengasumsikan dan langsung menyimpulkan bahwa seluruh simpanan emas dan valuta asing di rumah Sentul dan Cafe de'Clan Signature merupakan hasil korupsi Febrie tanpa didukung alat bukti dalam berkas perkara.

Dia menjelaskan rumah di Sentul tersebut milik mertua Febrie, yang dia pinjam untuk menunjang kegiatan sosial keagamaan mulai tahun 2022.

Don Ritto mengeklaim emas seberat 74 kilogram dan uang asing yang disita dari rumah mertua eks Jampidsus Febrie Adriasyan untuk kepentingan dakwah.

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