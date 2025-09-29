Klaim Kemenangan Mardiono Dinilai Merusak Demokrasi di PPP
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPC PPP Kabupaten Pasangkayu, Sulbar Herman Yunus menyoroti klaim sepihak yang dilakukan Mardiono lantaran menyebut telah terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi.
Karena itu, Herman menyebut klaim sepihak Mardiono berserta para pendukungnya telah bersikap arogan.
"Jadi tidak ada aklamasi tanpa persetujuan forum. Klaim sepihak itu adalah manipulasi terang-terangan dan bentuk pengabaian terhadap hak dasar muktamirin," ujar Herman dalam keterangannya, Senin (29/9).
Herman melanjutkan, Mardiono dan para pendukungnya juga telah kedaulatan muktamirin, mencederai marwah demokrasi dan melanggar prinsip dasar AD/ART PPP.
Pasalnya kata Herman, prinsip dasar AD/ART PPP adalah saat Muktamar berlangsung kedaulatan berada di tangan muktamirin.
"Jadi ini preseden buruk bagi tradisi demokrasi partai,” tegasnya.
Herman mengungkapkan, langkah sepihak Mardiono ini makin membuktikan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, lebih mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan marwah partai.
"PPP berpotensi terjebak dalam krisis legitimasi kepemimpinan jika proses pemilihan tidak kembali kepada mekanisme sah muktamar," tegasnya.
