Klaim Masih Sulit Bertemu Anak, Insanul Fahmi: Jadi, Dari Awal Itu...

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan Insanul Fahmi dengan istri sahnya, Wardatina Mawa tampaknya tak jua mereda.

Kini, Insanul Fahmi mengaku belum bertemu lagi dengan buah hatinya.

Seperti diketahui, buah hatinya itu memang tinggal bersama Wardatina Mawa semenjak mereka tak lagi tinggal seatap.

Insanul Fahmi mengaku, komunikasinya dengan sang buah hati tak berjalan lancar.

"Enggak. Terakhir ketemu yang Mandi Bola itu saja. Habis Mandi Bola enggak dikasih lagi, enggak direspons lagi," ujar Insanul Fahmi saat dihubungi awak media, Selasa (24/3).

Dia justru menduga Wardatina Mawa sempat memperbolehkannya bertemu dengan sang buah hati karena dirinya buka suara di sosial media.

Oleh karenanya, Insanul Fahmi menduga, pemberian izin bertemu anak kala itu karena ada maksud terselubung.

"Jadi, dari awal itu memang enggak dikasih ketemu. Terus habis itu karena kami ngoceh-ngoceh di media sosial, habis itu dikasih, kan? Karena dia mungkin butuh validasi publik kalau dia ngasih. Habis itu enggak dikasih lagi," tuturnya.