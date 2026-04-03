menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Timur Tengah » Klaim Memerangi Amerika, Iran Serang Pabrik Uni Emirat Arab & Bahrain

Klaim Memerangi Amerika, Iran Serang Pabrik Uni Emirat Arab & Bahrain

Klaim Memerangi Amerika, Iran Serang Pabrik Uni Emirat Arab & Bahrain
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi perang rudal balistik. Ilustrator: Meta AI

jpnn.com, TEHERAN - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyerang pabrik baja di Uni Emirat Arab (UEA) dan pabrik peleburan aluminium di Bahrain, kata Ebrahim Zolfaghari, juru bicara markas besar pusat komando militer Iran, Khatam Al-Anbiya.

"Sasaran dari gelombang serangan ini adalah fasilitas baja AS yang terletak di Abu Dhabi, fasilitas produksi aluminium AS di Bahrain, dan fasilitas industri militer dari produsen senjata Israel, Rafael," kata Zolfaghari seperti dikutip oleh stasiun televisi IRIB pada Kamis.

Menurut dia, Iran juga menyerang pangkalan militer AS di dekat Manama di Bahrain.

Selain itu, IRGC juga melakukan serangkaian serangan terhadap tiga pangkalan angkatan udara Israel: yaitu Tel Nof, Palmahim, dan Ben Gurion.

Untuk diketahui, industri baja dan aluminium memberikan pemasukan non-migas yang besar bagi masing-masing negara Arab, menjadikannya bagian penting bagi ketahanan ekonomi mereka.

UEA juga diketahui mengekspor baja ke 70 negara dengan Amerika Serikat dan Eropa sebagai konsumen utama. 

Sementara, produk aluminium Bahrain digunakan secara masif dalam industri otomotif Amerika Serikat dan Eropa, serta konstruksi bangunan di berbagai negara. (dil/jpnn)

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyerang pabrik baja di Uni Emirat Arab (UEA) dan pabrik peleburan aluminium di Bahrain


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
