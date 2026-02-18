menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Klaim MKD: Innosentius Dapat Penugasan Lain, Adies Kadir Jadi Pengganti di MK

Klaim MKD: Innosentius Dapat Penugasan Lain, Adies Kadir Jadi Pengganti di MK

Klaim MKD: Innosentius Dapat Penugasan Lain, Adies Kadir Jadi Pengganti di MK
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun menyebut sosok eks Kepala Badan Keahlian DPR Innosentius Samsul menerima penugasan dari pemerintah, sehingga tak lanjut menjadi hakim konstitusi menggantikan Arief Hidayat. 

"Ya, yang jelas bahwa beliau mendapat penugasan di pemerintahan, ya," kata Adang ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).

Diketahui, Innosentius sebelumnya telah disahkan dalam Rapat Paripurna pada 21 Agustus 2025.

Baca Juga:

Belakangan, DPR mencoret keterpilihan Inosentius sebagai hakim konstitusi, lalu menggantikan dengan Adies Kadir.

Adang mengatakan proses seleksi Adies di DPR dilakukan setelah DPR menerima kabar penugasan lain Innosentius. 

"Setelah ada penugasan tersebut, ya, pasti DPR melakukan langkah-langkah," katanya.

Baca Juga:

Belakangan, MKD membeberkan sidang hasil sidang tanpa aduan terhadap status Adies yang telah disahkan DPR RI sebagai hakim MK usulan legislatif.

MKD menyatakan dalam amar putusan menyebut peoses seleksi Adies sebagai hakim konstitusi tak melanggar etik.

Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun menyebut sosok Innosentius Samsul menerima penugasan lain, sehingga tak bisa menjadi hakim MK.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co