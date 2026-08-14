Klarifikasi Absen Mediasi dengan Sarwendah, Ruben Onsu: Semoga Ini Bisa Menjawab
jpnn.com, JAKARTA - Ruben Onsu menyampaikan klarifikasi soal ketidakhadiran dirinya dalam sidang mediasi dengan mantan istrinya, Sarwendah terkait gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (12/8/2026).
Melalui akun miliknya di Instagram, presenter kondang itu menyatakan bahwa dirinya telah memilih agenda syuting yang tidak bisa ditinggalkan.
“Slide 2, chat dari kreatif Trans TV ke managerku. Slide 3: chat dari PN,” ungkap Ruben Onsu, Kamis (13/8).
Host Brownis itu menjelaskan bahwa syuting tersebut telah terjadwal sebelum pihak pengadilan mengirim agenda mediasi.
Oleh sebab itu, Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya sudah menyampaikan ketidakhadiran dalam mediasi dengan pihak Sarwendah
"Sebelumnya, saya telah menghadiri mediasi pada Kamis, 6 Agustus 2026, sesuai dengan jadwal dan kesepakatan yang telah ditentukan pada mediasi pertama. Namun, pada pagi hari pelaksanaan mediasi tersebut, mediator berhalangan hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan," jelas Ruben Onsu.
“Pengadilan menjadwalkan kembali mediasi secara sepihak pada Rabu, 12 Agustus 2026. Mengingat penjadwalan tersebut dilakukan secara mendadak, saya beserta tim kuasa hukum telah memiliki agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan untuk menghadiri mediasi pada tanggal tersebut,” sambungnya.
Atas dasar itu, Ruben Onsu menegaskan bahwa ketidakhadiran dirinya bukan merupakan bentuk ketidakpatuhan atau pun iktikad tidak baik terhadap proses mediasi.
Ruben Onsu menyampaikan klarifikasi soal ketidakhadiran dirinya dalam sidang mediasi dengan mantan istrinya, Sarwendah terkait gugatan hak asuh anak.
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