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Klarifikasi AHY soal Pidato Kekuasaan Tidak Selamanya di Hadapan Prabowo, Simak

Klarifikasi AHY soal Pidato Kekuasaan Tidak Selamanya di Hadapan Prabowo, Simak
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Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Presiden Prabowo Subianto di satu acara. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menegaskan dukungan partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Rabu (9/9).

AHY mengatakan perjalanan Partai Demokrat selama 25 tahun telah diwarnai berbagai pengalaman politik.

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Demokrat, kata dia, pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Partai berlambang bintang mercy itu juga pernah merasakan kemenangan dan kekalahan dalam pemilu.

Menurut AHY, pengalaman tersebut membuat Demokrat memahami bahwa politik tidak hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan.

"Politik bukan sekadar tentang kompetisi dan kekuasaan. Politik adalah tentang bagaimana kepercayaan rakyat dijawab dengan kerja dan pengabdian," ujar AHY.

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AHY juga memberikan penjelasan mengenai pidato politiknya yang sebelumnya menimbulkan beragam tafsir.

Dia menyebut pidato tersebut pada dasarnya ditujukan untuk membangkitkan semangat para kader Demokrat.

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menegaskan dukungan partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

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