Klarifikasi Bakom RI Setelah Homeless Media Ramai-Ramai Membantah Adanya Kerja Sama

jpnn.com - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) mengklarifikasi terkait bantahan homeless media soal adanya klaim kerja sama dengan pemerintah.

Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa saat ini tidak ada kerja sama antara Bakom dan New Media.

“Saat ini tidak ada kerja sama atau kontrak apa pun antara Bakom dengan INMF atau dengan salah satu dari new media yang tertulis dalam dokumen INMF,” ucap Kurnia dalam keterangannya, pada Jumat (8/5).

Baca Juga: Sejumlah Homeless Media Bantah Kolaborasi dengan Istana dan Bakom

Dia menyebutkan Bakom menghormati penuh independensi new media maupun media konvensional.

Pertemuan dengan berbagai pelaku new media disebut semata-mata bertujuan membuka ruang komunikasi dan memperluas akses informasi publik.

“Tidak ada kontrak, arahan editorial, maupun bentuk kemitraan yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah,” kata dia.

Baca Juga: Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit Masuk Bui Gegara Korupsi Dana Bencana

Kurnia mengaku akan memperbaiki bila terdapat penyebutan atau framing yang menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

“Bakom memandang new media sebagai bagian penting dari ekosistem informasi publik yang tetap memiliki independensi masing-masing,” tuturnya.