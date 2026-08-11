Klarifikasi Jessica Mila Setelah Kunjungan ke Pulau Padar Jadi Perbincangan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jessica Mila menjadi perbincangan netizen gara-gara kunjungannya bersama keluarga ke Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Sebab, kunjungan tersebut diduga dilakukan di tengah larangan berlayar akibat kondisi cuaca.

Jessica Mila kemudian menyampaikan klarifikasi terkait perjalanan itu melalui akun miliknya di Instagram pada Senin (10/8).

Dia menegaskan bahwa dirinya dan keluarga tidak mengetahui adanya larangan berlayar menuju Pulau Padar saat perjalanan berlangsung.

“Perlu aku luruskan bahwa sejak awal tidak ada pemberitahuan dari Captain bahwa ada larangan untuk berlayar ke Pulau Padar,” tulis Jessica Mila.

Menurut istri Yakup Hasibuan itu, seluruh keputusan mengenai rute perjalanan diserahkan kepada kapten kapal.

Jessica Mila merasa kapten memiliki tanggung jawab terkait rute, keamanan, dan keselamatan selama pelayaran.

“Untuk penentuan rute perjalanan ini, tentu kami menyerahkan sepenuhnya ke Captain kapal karena seluruh tanggung jawab dan keputusan mengenai rute, keamanan dan keselamatan kami adalah tanggung jawab Captain kapal,” jelas pemain film The Doll 3 itu.