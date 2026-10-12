Klarifikasi Kasus Dugaan Penipuan Emas, Jennifer Coppen Tegaskan Hanya Brand Ambassador

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jennifer Coppen buka suara mengenai pemberitaan dugaan penipuan yang melibatkan sebuah brand emas dan perhiasan yang pernah dipromosikan.

Melalui akunnya di Instagram, dia mengatakan klarifikasi itu disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah informasi yang beredar.

"Sehubungan dengan pemberitaan dan informasi yang beredar mengenai dugaan permasalahan hukum yang melibatkan sebuah brand di bidang emas dan perhiasan, saya merasa perlu menyampaikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penggiringan opini yang dapat merugikan nama baik saya," ujar Jennifer Coppen melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (12/10).

Dia mengatakan, keterlibatannya dengan perusahaan hanya sebatas sebagai brand ambassador sejak 8 Januari 2026, berdasarkan kontrak kerja sama yang telah disepakati.

Istri pesapkbola Justin Hubner itu menegaskan, ruang lingkup tanggung jawabnya hanya terbatas pada aktivitas promosi, pembuatan konten, serta menghadiri acara yang telah disepakati dalam perjanjian, tanpa pernah ikut campur dalam urusan dapur perusahaan.

"Dalam perjanjian tersebut, tanggung jawab saya terbatas pada kegiatan promosi, pembuatan konten, serta menghadiri acara sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam. kontrak," ucap Jennifer Coppen.

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"Peran saya adalah sebagai promosi brand, bukan sebagai pihak yang menjalankan atau mengelola kegiatan usaha perusahaan tersebut," sambungnya.

Dia menuturkan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam manajemen internal, pengelolaan keuangan, transaksi pelanggan, proses penjualan, maupun pengambilan keputusan operasional.