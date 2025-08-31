Klarifikasi Konten Menyesatkan, BROGX Siap Ambil Langkah Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi digital BROGX menyatakan sikap tegas terhadap penyebaran informasi palsu yang mencatut nama perusahaan di media sosial.
Salah satu akun Facebook bernama Lawan Penipuan Online diketahui mempublikasikan konten menyesatkan yang merugikan reputasi BROGX.
CEO BROGX, Jonathan Reed menyebut konten tersebut tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian nyata.
“Konten semacam ini tidak hanya berpotensi menyesatkan persepsi publik secara serius, tetapi juga merusak reputasi bisnis BROGX,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8).
Menurut Reed, sejak awal berdiri BROGX telah menjunjung tinggi prinsip operasional yang sah dan patuh terhadap regulasi.
“Kami selalu mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang beredar di media sosial itu jelas fitnah dan tidak sesuai fakta,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang tersebar di internet.
“Hoaks dan fitnah sangat mudah menjadi lahan subur bagi penipuan online. Tindakan penyebaran berita bohong tidak hanya merusak iklim industri digital, tetapi juga dapat menyesatkan pengguna dalam mengambil keputusan,” katanya.
BROGX akan tempuh jalur hukum atas konten palsu yang catut nama perusahaan di media sosial.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Diserang Isu Hoaks, MLPRU Serukan Kewaspadaan Investor Kripto
- 5 Berita Terpopuler: Menkeu Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara, tetapi Katanya Hoaks, Simak Peringatan Mendagri
- Pembelaan Sri Mulyani Soal Guru Jadi Beban Negara
- Tepis Hoaks, Pertamina Tegaskan Kecepatan Nozzle Tak Pengaruhi Takaran BBM
- Dari Sini Penyamaran WNA China Jadi Polisi Terbongkar
- Begini Pengakuan Kreator Konten Adegan Mesum di Stadion Pakansari, Oalah