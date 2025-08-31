Klarifikasi Konten Menyesatkan, BROGX Siap Ambil Langkah Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi digital BROGX menyatakan sikap tegas terhadap penyebaran informasi palsu yang mencatut nama perusahaan di media sosial.

Salah satu akun Facebook bernama Lawan Penipuan Online diketahui mempublikasikan konten menyesatkan yang merugikan reputasi BROGX.

CEO BROGX, Jonathan Reed menyebut konten tersebut tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian nyata.

“Konten semacam ini tidak hanya berpotensi menyesatkan persepsi publik secara serius, tetapi juga merusak reputasi bisnis BROGX,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8).

Menurut Reed, sejak awal berdiri BROGX telah menjunjung tinggi prinsip operasional yang sah dan patuh terhadap regulasi.

“Kami selalu mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang beredar di media sosial itu jelas fitnah dan tidak sesuai fakta,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang tersebar di internet.

“Hoaks dan fitnah sangat mudah menjadi lahan subur bagi penipuan online. Tindakan penyebaran berita bohong tidak hanya merusak iklim industri digital, tetapi juga dapat menyesatkan pengguna dalam mengambil keputusan,” katanya.