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Klarifikasi Raffi Ahmad soal Polemik Deklarasi Sumpah Pemuda, Begini Katanya

Klarifikasi Raffi Ahmad soal Polemik Deklarasi Sumpah Pemuda, Begini Katanya
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Raffi Ahmad. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, akhirnya memberikan klarifikasi terkait kehadirannya dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 yang menuai sorotan publik.

Melalui akun Instagram pribadinya, Raffi mengunggah video klarifikasi untuk menjelaskan alasan dirinya menghadiri kegiatan yang berlangsung di Pos Polisi Thamrin, Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10) lalu.

Suami Nagita Slavina itu mengatakan kehadirannya merupakan bentuk pemenuhan undangan.

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Dia mengaku selama ini berusaha menghadiri setiap undangan yang diterimanya, meskipun hanya memiliki waktu singkat.

"Sudah menjadi kebiasaan dari sejak dulu, di setiap ada undangan, siapa pun yang mengundang saya, insyaallah saya selalu mengupayakan untuk hadir walaupun sebentar," kata Raffi, dikutip Minggu (1/11).

Raffi juga mengungkapkan bahwa informasi mengenai kegiatan tersebut baru diterimanya pada malam sebelum acara berlangsung.

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Dia menegaskan tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan acara, termasuk tidak mengetahui secara terperinci pihak-pihak yang hadir.

Selain itu, Raffi membantah tudingan mengenai keterlibatannya dalam pengaturan kemunculan salah satu merek di lokasi deklarasi.

Raffi Ahmad akhirnya buka suara dan meminta maaf usai kehadirannya di deklarasi mahasiswa menuai polemik.

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