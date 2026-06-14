Klarifikasi Sarwendah soal Anaknya Sebut Giorgio Antonio 'Papah'
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah memberikan klarifikasi terkait video siaran langsung yang viral di media sosial dan memperlihatkan putrinya, Thania Putri Onsu, memanggil Giorgio Antonio dengan sebutan "Daddy".
Menurut mantan personel girlband Cherrybelle itu, panggilan tersebut bukan hasil arahan dari dirinya.
Sarwendah mengatakan tudingan bahwa dia menyuruh anak-anak memanggil Giorgio Antonio sebagai ayah tidak sesuai dengan kenyataan.
"Ini yang perlu diklarifikasi terkait soal suruh anak panggil Daddy. Aku enggak ngajak," kata Sarwendah dalam sebuah program yang diunggah ulang akun TikTok Dramahalu, Minggu (14/6).
Menurut Sarwendah, ucapan yang disampaikan anak-anak sering kali muncul secara spontan dan sulit diarahkan.
Karena itu, dia membantah adanya upaya untuk membentuk panggilan tertentu kepada Giorgio Antonio.
"Namanya anak-anak, kan enggak bisa di-briefing ya, enggak bisa disuruh," sambung Sarwendah.
Dia mengaku sejak awal khawatir potongan video tersebut akan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sarwendah memberikan klarifikasi terkait anaknya menyebut Giorgio Antonio sebagai ayahnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ruben Onsu Kaget Curhat Betrand Peto soal Keluarga di Medsos Viral
- Bantah Cemburu dengan Sarwendah, Ruben Onsu Cuma Memikirkan Soal Ini
- 3 Berita Artis Terheboh: Paula Diperiksa Terkait Kasus Hanania, Ruben Komentari Video Anak
- Soroti Konflik Ruben dan Sarwendah, Detektif Jubun: Perceraian Tak Hapus Tanggung Jawab Orang Tua
- 3 Berita Artis Terheboh: Ruben Minta Perincian Penggunaan Nafkah Anak, Ferry Juan Beri Saran
- Ruben Onsu Buka Suara soal Video Anaknya Sebut Kekasih Sarwendah 'Papah'