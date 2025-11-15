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Klarifikasi Soal Masa Lalu, Nino Fernandez Tegaskan Hal Ini

Klarifikasi Soal Masa Lalu, Nino Fernandez Tegaskan Hal Ini
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Aktor Nino Fernandez di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, baru baru ini. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Nama Nino Fernandez belakangan ini menjadi sorotan warganet. Masa lalunya dengan sang mantan istri, Hannah Al Rashid, mendadak kembali ramai dibahas. Isu tersebut bahkan turut menyeret nama Steffi Zamora.

Aktor Nino Fernandez akhirnya memberikan klarifikasi mengenai isu yang belakangan ramai menjadi perbincangan.

Melalui unggahan di akun TikTok miliknya, Nino membantah isu yang menyebut perceraian dengan mantan istrinya terjadi karena orang ketiga hingga persoalan momongan.

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Nino Fernandez mengatakan bahwa dirinya sebenarnya merasa tidak enak harus memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut.

Namun, dia merasa tudingan yang dialamatkan kepadanya sudah semakin melebar dan menimbulkan berbagai fitnah.

"Hai semua, sorry ya, gue enggak enak banget sebenarnya untuk klarifikasi seperti ini. Selama ini gue diam, tapi menurut gue ini sudah merembet ke mana-mana dan banyak sekali fitnah-fitnah," ujar Nino Fernandez melalui akun TikTok miliknya, dikutip Jumat (2/10).

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Dia menegaskan bahwa perceraiannya dengan Hannah Al Rashid terjadi atas permintaan sang mantan istri.

Nino juga membantah dugaan adanya orang ketiga dalam rumah tangganya.

Nama Nino Fernandez belakangan ini menjadi sorotan warganet seusai pernikahannya dengan Hannah Al Rashid menjadi perbincangan.

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