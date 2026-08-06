Klarifikasi soal Tiket Blackpink, Pihak Sarwendah Beri Penjelasan Tegas

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon memberikan klarifikasi terkait isu pembelian tiket konser Blackpink.

Dia membantah tudingan soal kliennya melakukan pemaksaan atau memberikan tekanan demi mendapatkan kursi tambahan.

Semula, kata Abraham Simon, tiket tersebut dibeli khusus untuk tiga orang, yakni Ruben Onsu dan kedua putrinya.

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Namun, Ruben Onsu mendadak berhalangan hadir, sehingga Sarwendah pun mengingatkan soal janji yang telah dibuat pembawa acara itu kepada anak-anaknya.

"Nah, kemarin disampaikan bahwa klien kami yang seolah-olah memaksa ingin mendapatkan satu kursi tambahan. Ini yang perlu kami jelaskan ya. Tiket awalnya dibeli hanya untuk tiga orang. Tiket dibeli hanya untuk tiga orang di situ untuk anak-anak dan RO awalnya ya. Tapi RO berhalangan hadir, kemudian klien kami menyampaikan, 'Kamu yang janji kan sama anak-anak nonton Blackpink tapi kamu juga yang membatalkan'," ujar Abraham Simon di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (6/8).

Akan tetapi, perubahan situasi tersebut memunculkan kekhawatiran baru bagi Sarwendah.

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Pasalnya, Ruben Onsu tidak bisa mendampingi anak-anak saat konser dan digantikan oleh Betrand Peto atau Onyo.

Sarwendah merasa khawatir jika kedua putrinya hanya didampingi oleh Onyo tanpa ada pendampingan dari orang dewasa.