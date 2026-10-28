Klasemen ACL 2: Persib Bandung Makin Sulit Dikejar?

jpnn.com - Persib Bandung makin mantap memimpin Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Kemenangan 2-0 atas Melbourne Victory di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (28/10/2026), membuat Maung Bandung mengumpulkan sembilan poin dari tiga pertandingan.

Persib kini unggul lima angka atas Melbourne Victory yang menempati peringkat kedua dengan empat poin.

Sementara itu, FC Seoul berada di posisi ketiga dengan tiga poin, disusul Viettel FC di dasar klasemen dengan satu poin.

Persib Sapu Bersih Tiga Pertandingan

Persib mempertegas dominasinya di Grup E setelah kembali mengamankan tiga poin.

Sebelumnya, Thom Haye dan kawan-kawan menaklukkan FC Seoul dan FC Viettel dengan skor identik 1-0.

Keunggulan lima poin atas Melbourne Victory menjadi modal penting bagi Maung Bandung untuk menjaga posisi teratas.

Dua Gol Balsa Sekulic Jadi Penentu

Kemenangan atas Melbourne Victory ditentukan oleh ketajaman Balsa Sekulic pada babak kedua.