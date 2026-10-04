Klasemen Akhir Asian Games 2026: Indonesia di Bawah Malaysia

jpnn.com - AICHI-NAGOYA - Indonesia tak akan pernah menjadi juara Asian Games jika tidak serius membenahi cabor-cabor tambang medali.

Pada Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang, kontingen Merah Putih finis di urutan ke-16 dengan mengoleksi lima emas, sebelas perak, dan 22 perunggu.

Indonesia di Asian Games 2026

asiangames2026

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Indonesia gagal menambang medali di cabor gemuk Asian Games 2026 seperti atletik (50 emas), renang (41 emas), dan menembak (28 emas). Indonesia hanya mendulang satu perak dan satu perunggu dari menembak (10m air pistol men team dan 25m rapid fire pistol men team).

Akhir pahit buat Indonesia di Asian Games ini memang sudah biasa. Namun, pesaing sesama Asia Tenggara seperti Tailan dan Malaysia seperti sudah banyak belajar (cek klasemen).

Pada akhir persaingan di Asian Games 2026, China menjadi juara dengan jarak yang jauh dengan urutan kedua yang ditempati Jepang.

Tailan terbaik dari Asia Tenggara disusul Malaysia kemudian Indonesia. (ag2026/jpnn)

Klasemen Akhir Asian Games 2026

asiangames2026



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