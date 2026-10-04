Klasemen Akhir Asian Games 2026: Indonesia di Bawah Malaysia
jpnn.com - AICHI-NAGOYA - Indonesia tak akan pernah menjadi juara Asian Games jika tidak serius membenahi cabor-cabor tambang medali.
Pada Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang, kontingen Merah Putih finis di urutan ke-16 dengan mengoleksi lima emas, sebelas perak, dan 22 perunggu.
Indonesia di Asian Games 2026
asiangames2026
Indonesia gagal menambang medali di cabor gemuk Asian Games 2026 seperti atletik (50 emas), renang (41 emas), dan menembak (28 emas). Indonesia hanya mendulang satu perak dan satu perunggu dari menembak (10m air pistol men team dan 25m rapid fire pistol men team).
Akhir pahit buat Indonesia di Asian Games ini memang sudah biasa. Namun, pesaing sesama Asia Tenggara seperti Tailan dan Malaysia seperti sudah banyak belajar (cek klasemen).
Pada akhir persaingan di Asian Games 2026, China menjadi juara dengan jarak yang jauh dengan urutan kedua yang ditempati Jepang.
Tailan terbaik dari Asia Tenggara disusul Malaysia kemudian Indonesia. (ag2026/jpnn)
Klasemen Akhir Asian Games 2026
asiangames2026
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
ada akhir persaingan di Asian Games 2026, China menjadi juara dengan jarak yang jauh dengan Jepang.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Saksikan Final Padel Asian Games 2026 Sekarang, Fitriani/Fadona Vs Tsukamoto/Tokumoto
- Asian Games 2026: Indonesia Berpeluang Raih 4 Emas Hari Ini
- Live Streaming Semifinal Padel Asian Games 2026: Indonesia Punya 2, 1 Sudah ke Final
- Timnas Voli Putra Masih Punya Banyak PR seusai Gebuk Filipina
- Terungkap! Senjata Rahasia Fauzan Nibras saat Tampil di Asian Games 2026
- Voli Pantai Asian Games 2026: Sofyan Efendi/Bintang Akbar Masuk Final