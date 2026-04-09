Klasemen Akhir Putaran Pertama Final Four Proliga 2026, Megawati Cs Jadi Juara

jpnn.com - SOLO - Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara Putaran Pertama Final Four Proliga 2026 Putri, seusai mengalahkan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.

Berlaga di Sritex Arena, Solo, Kamis (9/4) skuad asuhan Bulent Karslioglu itu menang dengan skor 3-1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-23).

Kemenangan ini membuat Megawati Hangestri Pertiwi cum suis mengoleksi tujuh angka hasil dari dua kemenangan dalam tiga laga.

Tim milik BUMN tersebut sebelumnya meraih kemenangan melawan Popsivo Polwan dengan skor 3-1 (25-18, 25-19, 18-25, 25-23).

Adapun di laga perdana juara bertahan Proliga tersebut harus puas mendapatkan satu angka seusai kalah 2-3 (25-15, 22-25, 23-25, 25-21, 11-15) dari Jakarta Electric PLN.

Nasib tragis dialami Gresik Phonska seusai kalah dari Jakarta Pertamina Enduro.

Tim asal kota Pudak itu datang ke Solo dengan modal dua kemenangan telak 3-0 melawan Popsivo Polwan (25-23, 25-12, 25-23) dan Electric PLN Mobile (25-16, 25-15, 25-19).

Kekalahan tersebut membuat skuad asuhan Alessandro Lodi itu harus puas berada di posisi kedua klasemen akhir putaran pertama final four Proliga 2026 dengan koleksi enam angka.