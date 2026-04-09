Klasemen Akhir Putaran Pertama Final Four Proliga 2026, Megawati Cs Jadi Juara
jpnn.com - SOLO - Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara Putaran Pertama Final Four Proliga 2026 Putri, seusai mengalahkan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.
Berlaga di Sritex Arena, Solo, Kamis (9/4) skuad asuhan Bulent Karslioglu itu menang dengan skor 3-1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-23).
Kemenangan ini membuat Megawati Hangestri Pertiwi cum suis mengoleksi tujuh angka hasil dari dua kemenangan dalam tiga laga.
Tim milik BUMN tersebut sebelumnya meraih kemenangan melawan Popsivo Polwan dengan skor 3-1 (25-18, 25-19, 18-25, 25-23).
Adapun di laga perdana juara bertahan Proliga tersebut harus puas mendapatkan satu angka seusai kalah 2-3 (25-15, 22-25, 23-25, 25-21, 11-15) dari Jakarta Electric PLN.
Nasib tragis dialami Gresik Phonska seusai kalah dari Jakarta Pertamina Enduro.
Tim asal kota Pudak itu datang ke Solo dengan modal dua kemenangan telak 3-0 melawan Popsivo Polwan (25-23, 25-12, 25-23) dan Electric PLN Mobile (25-16, 25-15, 25-19).
Kekalahan tersebut membuat skuad asuhan Alessandro Lodi itu harus puas berada di posisi kedua klasemen akhir putaran pertama final four Proliga 2026 dengan koleksi enam angka.
Lihat di sini klasemen akhir putaran pertama final four Proliga 2026 seusai Jakarta Pertamina menjadi juara mengalahkan Gresik Phonska, Kamis (9/4)
