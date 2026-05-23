Klasemen Akhir Super League: Persis Solo Terdegradasi

jpnn.com - SERANG - Drama dan hujan gol terjadi di pekan terakhir atau ke-34 Super League 2025-26.

Sebanyak 34 gol tercipta dan hanya satu laga yang berakhir dengan 0-0, kebetulan sekali itu merupakan pertandingan penenatu gelar juara Persib Bandung vs Persijap Jepara.

Di papan bawah, Persis Solo gigit jari dan mungkin banyak fan setianya sedang menangis.

Persis secara dramatis menang 3-1 di kandang Persita Tangerang.

Namun, di waktu yang sama, Madura United yang juga butuh kemenangan untuk menghindari jerat degradasi, menang dari PSM Makassar.

Kemenangan Madura United mengantar Persis Solo terdegradasi -bergabung bersama Semen Padang dan PSBS Biak.

Poin Persis sama dengan PSM Makassar, tetapi head to head lebih baik PSM. (il/jpnn)

Hasil Pekan ke-34 dan Klasemen Akhir Super League

ileague