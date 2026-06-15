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Klasemen Akhir Week 1 VNL 2026 Pria: Brasil & Jepang Perkasa

Klasemen Akhir Week 1 VNL 2026 Pria: Brasil & Jepang Perkasa
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Jepang saat berhadapan dengan Slovenia di Week 1 VNL 2026. Foto: volleyballworld

jpnn.com - BRASILIA - Brasil dan Jepang menjadi tim yang tak terkalahkan selama Week 1 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Pria yang berlangsung di Brasil, Kanada, dan China.

Jepang yang bermain di China, main empat kali menang empat kali dengan mencatat satu kali menang 3-0, dua kali menang 3-1, dan satu kali menang 3-2.

Persis sama dengan Jepang, Brasil yang menjadi salah satu tuan rumah pekan pertama ini juga satu kali menang 3-0, dua kali menang 3-1, dan satu kali menang 3-2. Brasil hanya unggul rasio poin dari Jepang.

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"Memenangi empat pertandingan di pekan pertama sungguh hal yang luar biasa buat kami," ujar Kapten Jepang Yuki Ishikawa setelah timnya mengalahkan Slovenia di pertandingan ke-4.

Pada Week 2 VNL 2026 Putra 24-28 Juni, Jepang akan ke Prancis, bergabung bersama tuan rumah, lalu ada Amerika Serikat, Serbia, Iran, dan Kuba.

Di Prancis, Jepang akan meladeni Serbia, Iran, AS, dan tuan rumah.

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Pekan ini VNL 2026 menghadirkan persaingan di sektor wanita di Turki, Filipina, dan Thailand pada 17-21 Juni. (vw/jpnn)

Klasemen Week 1 VNL 2026 Pria
Klasemen Akhir Week 1 VNL 2026 Pria: Brasil &amp; Jepang PerkasaKlasemen Akhir Week 1 VNL 2026 Pria: Brasil &amp; Jepang PerkasaMasing-masing tim mendapat jatah 12 kali main. Peringkat 1-8 ke perempat final, ranking ke-18 terdegradasi. volleyballworld

Pekan ini VNL 2026 menghadirkan persaingan di sektor wanita di Turki, Filipina, dan Thailand.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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