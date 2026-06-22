Klasemen Akhir Week 2 VNL 2026 Wanita: Tak Ada yang Sempurna

jpnn.com - ANKARA - Week 2 Volleyball National League atau VNL 2026 Wanita yang digelar di Turki, Filipina, dan Thailand berakhir pada Minggu (21/6) malam WIB.

Banyak kejutan dan drama di akhir kemarin.

Salah satunya ialah kemenangan Jerman dari Brasil 3-2 di Ankara, Turki.

Jerman menang 26-24, 28-26, 15-25, 19-25, 16-14 dan membuat Brasil yang sebelumnya tak terkalahkan, menderita kekalahan pertama.

Itu membuat tak ada tim yang sempurna setelah delapan pertandingan.

Outside hitter Jerman Pia Timmer memimpin tim dengan 16 poin (15 kill, satu ace).

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"Ini benar-benar kemenangan istimewa. Perjuangan tim secara keseluruhan. Saya sangat bangga dengan semua orang yang terlibat. Kami pantas mendapatkannya," tutur Timmer.

Pekan ketiga atau terakhir VNL 2026 Wanita akan digelar di Serbia, Hong Kong, dan Jepang pada 8-12 Juli.