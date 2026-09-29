Klasemen Asian Games 2026: Amri/Nita Raih Perak, Posisi Indonesia Justru Melorot

jpnn.com - Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah menambah koleksi medali Indonesia di Asian Games 2026 setelah meraih perak dari nomor ganda campuran, Selasa (29/9/2026) pagi WIB.

Namun, tambahan medali tersebut belum mampu mengangkat posisi Kontingen Merah Putih di klasemen. Indonesia justru turun satu tingkat ke peringkat ke-16.

Amri/Nita menyumbang perak setelah gagal meraih emas pada partai final. Pasangan ranking 17 dunia itu harus mengakui keunggulan Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (China).

Hasil tersebut membuat Indonesia mengoleksi 29 medali, dengan perincian dua emas, tujuh perak, dan 20 perunggu.

Kuwait menyalip Indonesia setelah mengumpulkan tiga emas, satu perak, dan tiga perunggu.

China Masih Memimpin

Di papan atas, China masih kukuh di posisi pertama dengan 135 emas, 53 perak, dan 45 perunggu.

Jepang menempati peringkat kedua dengan 41 emas, 68 perak, dan 63 perunggu. Korea Selatan berada di urutan ketiga dengan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.

Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih unggul atas Singapura, Filipina, Vietnam, dan Myanmar dalam klasemen sementara Asian Games 2026.(del/jpnn)



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