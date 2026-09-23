menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Klasemen Asian Games 2026: Belum Punya Emas, Indonesia Nomor 6...

Klasemen Asian Games 2026: Belum Punya Emas, Indonesia Nomor 6...

Klasemen Asian Games 2026: Belum Punya Emas, Indonesia Nomor 6...
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Atlet Singapura Emma En Lin Yap di nomor balok keseimbangan final beregu senam artistik putri Asian Games 2026. Foto: David Gray/AFP

jpnn.com - JAKARTA - China dan Jepang kokoh di posisi pertama dan kedua klasemen Asian Games 2026.

Hingga pesta olahraga Asia itu menyisakan enam hari lagi -dengan masih lebih dari 200 emas yang tersedia, China memimpin dengan 48 emas, 20 perak, dan 10 perunggu. Jepang si sahibulbait menyusul dengan 15 emas, 25 perak, dan 27 perunggu.

Di anak tangga ketiga ada Korea, lalu Kazakhstan di tempat ke-4, dan Tailan di urutan ke-5.

Baca Juga:

Tailan menjadi yang terbaik di antara negara-negara Asia Tenggara (yang biasa bersaing di SEA Games).

Hingga Rabu (23/9) malam WIB, Tailan mendulang lima emas, tiga perak, dan empat perunggu.

Di bawah Thailand, khusus negara Asia Tenggara, ada Malaysia (tiga emas - satu perak - lima perunggu), lalu Singapura (satu – tiga – dua), Myanmar (satu – satu – satu), dan Vietnam (satu – nol – delapan).

Baca Juga:

Indonesia di bawah Vietnam. Belum bisa punya emas, baru satu perak dan 12 perunggu. (ag/jpnn)

Klasemen Asian Games Hingga Rabu (23/9) 20.30 WIB
Klasemen Asian Games 2026: Belum Punya Emas, Indonesia Nomor 6...Klasemen Asian Games 2026: Belum Punya Emas, Indonesia Nomor 6...asiangames2026

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

China memimpin klasemen Asian Games 2026 dengan 48 emas, 20 perak, dan 10 perunggu


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI