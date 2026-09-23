Klasemen Asian Games 2026: Belum Punya Emas, Indonesia Nomor 6...

jpnn.com - JAKARTA - China dan Jepang kokoh di posisi pertama dan kedua klasemen Asian Games 2026.

Hingga pesta olahraga Asia itu menyisakan enam hari lagi -dengan masih lebih dari 200 emas yang tersedia, China memimpin dengan 48 emas, 20 perak, dan 10 perunggu. Jepang si sahibulbait menyusul dengan 15 emas, 25 perak, dan 27 perunggu.

Di anak tangga ketiga ada Korea, lalu Kazakhstan di tempat ke-4, dan Tailan di urutan ke-5.

Tailan menjadi yang terbaik di antara negara-negara Asia Tenggara (yang biasa bersaing di SEA Games).

Hingga Rabu (23/9) malam WIB, Tailan mendulang lima emas, tiga perak, dan empat perunggu.

Di bawah Thailand, khusus negara Asia Tenggara, ada Malaysia (tiga emas - satu perak - lima perunggu), lalu Singapura (satu – tiga – dua), Myanmar (satu – satu – satu), dan Vietnam (satu – nol – delapan).

Indonesia di bawah Vietnam. Belum bisa punya emas, baru satu perak dan 12 perunggu. (ag/jpnn)

Klasemen Asian Games Hingga Rabu (23/9) 20.30 WIB

asiangames2026



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