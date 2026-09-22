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Klasemen Asian Games 2026: China Merajalela, Indonesia Nomor 13

Klasemen Asian Games 2026: China Merajalela, Indonesia Nomor 13
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Perenang China Yu Zidi menjadi salah satu bintang di Asian Games 2026. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Juara Asian Games itu kalau bukan China, ya, Jepang. Itu terjadi sejak edisi pertama Asiad (istilah untuk menggabungkan Asia dan olimpiade) pada 1951 di New Delhi, India, hingga yang ke-19 di Hangzhou China 2022.

Jepang delapan kali menjadi juara umum, China sebelas kali.

Pada hari ketiga Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang ini, pun sudah terlihat siapa yang bakal juara. Kalau bukan tuan rumah, ya, China.

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Hingga Selasa (22/9) pagi WIB, China sudah mengoleksi 23 emas, sepuluh perak, dan lima perunggu.

Jepang di urutan kedua mendulang delapan emas, 12 perak, dan 12 perunggu.

China merajalela di nomor-nomor favorit, termasuk salah satu cabor tambang medali, renang.

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Dari 41 emas renang, sebelas sudah diambil China. Dua di antaranya dipersembahkan cewek berusia 13 tahun Yu Zidi.

"Saya merasa jauh lebih bahagia memenangi medali emas kedua dibandingkan yang pertama," ujar Yu.

Juara umum Asian Games 2026 sudah kelihatan, kalau bukan China, ya, tuan rumah Jepang.

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